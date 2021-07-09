Суд арестовал главу егорьевского отделения МВД Ермакова
Пресненский суд Москвы до 8 сентября отправил в СИЗО начальника отдела полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь суда Лела Кокая заявила, что ходатайство следователя о заключении Ермакова под стражу было удовлетворено.
Ранее следствие потребовало арестовать главу ОМВД подмосковного Егорьевска Олега Ермакова и его сына Александра Ермакова, оперуполномоченного четвёртого управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве, которые подозреваются в подготовке убийства предпринимателя.
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