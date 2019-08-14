Тверской губернатор взял на контроль готовность школ к новому учебному году

Готовность учреждений образования Тверской области к началу нового учебного года обсуждалась в ходе селекторного совещания, которое губернатор Игорь Руденя провёл в режиме видеоконференцсвязи с руководителями муниципалитетов. Было, в частности, отмечено, что большая часть муниципальных и государственных организаций региона уже прошли приёмку, остальные завершают подготовку.

Губернатор поручил закрепить за каждым муниципалитетом конкретных представителей региональных министерств образования и по делам территориальных образований. Они будут обязаны полностью объехать территории и проверить готовность всех объектов с целью строгого контроля при приёмке, сообщили НСН в пресс-службе правительства Тверской области.

Кроме того, губернатор поручил территориальным руководителям лично проконтролировать качество выполняемых ремонтных работ и их завершение в срок. В этом году на укрепление материально-технической базы 153 школ Тверской области из бюджета было направлено около трёхсот миллионов рублей. Для детских садов Верхневолжья выделено 42,6 миллиона рублей.