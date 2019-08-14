Тверской губернатор взял на контроль готовность школ к новому учебному году
Готовность учреждений образования Тверской области к началу нового учебного года обсуждалась в ходе селекторного совещания, которое губернатор Игорь Руденя провёл в режиме видеоконференцсвязи с руководителями муниципалитетов. Было, в частности, отмечено, что большая часть муниципальных и государственных организаций региона уже прошли приёмку, остальные завершают подготовку.
Губернатор поручил закрепить за каждым муниципалитетом конкретных представителей региональных министерств образования и по делам территориальных образований. Они будут обязаны полностью объехать территории и проверить готовность всех объектов с целью строгого контроля при приёмке, сообщили НСН в пресс-службе правительства Тверской области.
Кроме того, губернатор поручил территориальным руководителям лично проконтролировать качество выполняемых ремонтных работ и их завершение в срок. В этом году на укрепление материально-технической базы 153 школ Тверской области из бюджета было направлено около трёхсот миллионов рублей. Для детских садов Верхневолжья выделено 42,6 миллиона рублей.
Для отказа от второй смены в школах предусмотрено финансирование на сумму почти в 10 миллионов рублей. Эти средства пойдут на капитальный ремонт и покупку оборудования в 5 учебных заведениях Твери, Калининского и Конаковского районов.
Планируется открыть 182 дополнительных места. На организацию системы безопасности направлено в целом 25,4 миллиона рублей. Игорь Руденя также привлёк особое внимание своих подчинённых к обеспечению мер безопасности на дорогах вблизи образовательных учреждений.
Кроме того, поставлена задача по доставке к месту учёбы детей, которые проживают в сельской местности. В новом учебном году в Тверской области 431 школьный автобус будет ежедневно подвозить около 11 тысяч учеников в 38 муниципальных образованиях. Техническое состояние транспортных средств будет контролироваться в течение всего учебного года.
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