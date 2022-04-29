Россиянам назвали 10 стран, где можно использовать карту «Мир»

Карты российской платежной системы «Мир» на сегодняшний день принимаются в десяти странах, но есть ограничения на оплату через системы электронных платежей, сообщили Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в пресс-службе платежной системы «Мир».

«Сегодня карты «Мир» принимаются в сети крупных банков 10 стран. Снять наличные и расплатиться за покупки можно в Турции, Армении, Вьетнаме, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Абхазии, Южной Осетии. Мы продолжаем работать над расширением сети приема карт, прежде всего, в тех странах, где «Мир» уже принимается. Технологически ПС «Мир» готова к тому, чтобы реализовать такую возможность в новых странах, которые проявят к этому интерес», - отметили в пресс-службе.

При этом россиянам напомнили про ограничения при оплате покупок с помощью Apple Pay и Google Pay.