Россиянам назвали 10 стран, где можно использовать карту «Мир»

Представители российской платежной системы назвали НСН десять стран, в которых россияне могут расплатиться картой «Мир», но предупредили об ограничениях. 

Карты российской платежной системы «Мир» на сегодняшний день принимаются в десяти странах, но есть ограничения на оплату через системы электронных платежей, сообщили Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в пресс-службе платежной системы «Мир».

«Сегодня карты «Мир» принимаются в сети крупных банков 10 стран. Снять наличные и расплатиться за покупки можно в Турции, Армении, Вьетнаме, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Абхазии, Южной Осетии. Мы продолжаем работать над расширением сети приема карт, прежде всего, в тех странах, где «Мир» уже принимается. Технологически ПС «Мир» готова к тому, чтобы реализовать такую возможность в новых странах, которые проявят к этому интерес», - отметили в пресс-службе.

При этом россиянам напомнили про ограничения при оплате покупок с помощью Apple Pay и Google Pay.

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В конце марта компания Apple уведомила СберБанк о приостановке дальнейшего использования карт платежной системы «Мир» в электронном кошельке Apple Pay. Американская компания Google также приостановила работу над подключением карт российской платежной системы «Мир» к своему цифровому кошельку.

«В настоящее время устройства банков (терминалы в торговых предприятиях, банкоматы) некоторых стран могут обслуживать только пластиковые карты «Мир», поэтому для оплаты покупок и снятия наличных рекомендуется использовать обычную банковскую карту», - рассказали в пресс-службе национальной платежной системы.

Куба может начать принимать карты российской платежной системы «Мир» уже предстоящим летом, сообщают СМИ со ссылкой на посольство островного государства в РФ.

Там отметили, что данный вопрос рассматривался еще до эпидемии коронавируса, но переговоры были приостановлены из-за COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПлатежиПутешествияКарта Мир
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