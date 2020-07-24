Турция, Англия, Танзания и ещё 30 стран. Куда и когда смогут полететь россияне?

С 1 августа в России возобновляется международное авиасообщение, сообщил премьер Михаил Мишустин.

Доступными для полёта станут три страны: Турция, Танзания и Великобритания. С 1 августа Турция открывает Анкару и Стамбул, а с 10 августа – Анталию, Бодрум, Даламан. О чём уточнила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

МИД России рассказал о полетах в Турцию

«Сегодня мы можем сказать, что это пока только три страны. Почему это три страны? Потому что мы относимся весьма аккуратно, чтобы возобновление авиационного сообщения не привело к появлению новых завозных случаев на территории Российской Федерации», - сказала Голикова.

В настоящее время, российские авиавласти ведут переговоры с 30 странами об открытии авиасообщения, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Работа по расширению географии открываемых международных направлений продолжается. Сейчас у нас в работе порядка 30 стран, с которыми авиационные власти ведут переговоры», - сообщил Дитрих.

Ранее директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что режим въезда и выезда из России будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

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ФОТО: pixabay.com
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