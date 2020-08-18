Туроператоры рассказали о самых дешевых путевках на конец августа

Российским туристам рассказали о самых дешевых путевках на конец августа. Как заявили в Ассоциации туроператоров России, на курортах Крыма и Краснодарского края можно отдохнуть за 23-26 тысяч рублей на двоих с вылетом 22-28 августа. Также в АТОР подчеркнули, что сейчас у туристов есть возможность «поймать» тур на море в конце августа на 15-25% дешевле, чем в середине месяца.

Также эксперты подчеркивают, что стартовые цены на пакетных отдых на турецких курортах стали существенно снижаться. Если неделю назад самый дешевый тур в Турцию – на семь ночей – с системой «все включено» можно было приобрести за 40 тысяч рублей, теперь он стоит 31 тысячу, отмечает Газета.ру.