Туроператоры рассказали о самых дешевых путевках на конец августа
Российским туристам рассказали о самых дешевых путевках на конец августа. Как заявили в Ассоциации туроператоров России, на курортах Крыма и Краснодарского края можно отдохнуть за 23-26 тысяч рублей на двоих с вылетом 22-28 августа. Также в АТОР подчеркнули, что сейчас у туристов есть возможность «поймать» тур на море в конце августа на 15-25% дешевле, чем в середине месяца.
Также эксперты подчеркивают, что стартовые цены на пакетных отдых на турецких курортах стали существенно снижаться. Если неделю назад самый дешевый тур в Турцию – на семь ночей – с системой «все включено» можно было приобрести за 40 тысяч рублей, теперь он стоит 31 тысячу, отмечает Газета.ру.
Ранее в АТОР рассказали, вернут ли деньги путешественникам за туры в случае нового карантина. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России объяснила НСН, что вместо возврата средств путешественнику будет предлагаться перенос тура на другое время. Об этом она рассказала в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».
«Скорее всего, будет предложено перебронировать поездку на последующие даты, это теперь уже стало наиболее распространенным способом компенсации туристам средств во всем мире. Гарантировать, что границу завтра точно не закроют, нельзя. Риски есть всегда. Абсолютно то же самое касается и наших курортов. Туристам будет предлагаться перенести тур на другую дату с сохранением всех условий поездки», - заявила Ломидзе.
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