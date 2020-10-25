Туристы выбрали города для осенних путешествий

Почти треть опрошенных – 29 процентов – на время осеннего отпуска отдали предпочтение Санкт-Петербургу. Чуть более четверти опрошенных – 17 процентов – выбрали для путешествий осень Москву, 13 процентов – Казань.

В первую пятерку также вошли Нижний Новгород (8%) и Ростов-на-Дону (7%).

По три процента голосов набрали Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж и Самара. По два процента - Омск, Челябинск, Уфа и Красноярск. Один процент опрошенных хотел бы отправиться осенью в Пермь.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала НСН о втором этапе программы продаж туров по стране с возможностью частичного возврата средств. Он продлится до полуночи 5 декабря.

«Напомню, в рамках этой программы государство возвращает до 20 тысяч рублей. Теперь в программе участвуют туры от двух ночей, это значит, люди могут отправиться в короткие поездки на выходные. Теперь в программе участвуют туры любой стоимости, и возврат средств всегда составит 20%, в максимуме 20 тысяч рублей. Для удобства граждан мы подключили к программе наши туристические агрегаторы, которые пользуются популярностью у туристов. Поехать по программе можно с сегодняшнего дня в любой регион нашей страны без ограничений вплоть до 10 января. Это значит, что в программе участвуют самые популярные туры на новогодние праздники и Рождество», – рассказала Зарина Догузова слушателям НСН.

