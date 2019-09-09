Туристам в Венеции хотят запретить курить

Ранее НСН писала, что власти штата Мичиган объявили о запрете продажи на своей территории электронных сигарет с ароматизированными добавками. Это решение было принято с целью обезопасить детей от вредного воздействия никотина. По словам губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, запахи конфет, жвачки и других вкусов в сигаретах привлекают подростков, что впоследствии делает их зависимыми от никотина.

Между тем, в августе стало известно о первом случае смерти от электронных сигарет в США. За два предыдущих месяца в 16 американских штатах в медучреждения были отправлены 153 пациента с серьёзными заболеваниями лёгких от курения электронных сигарет.

Кстати, Сан-Франциско стал первым городом в Соединённых Штатах, где ввели запрет на все виды электронных сигарет, отмечает RT.

