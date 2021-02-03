ЦИК заявил о готовности обеспечить онлайн-голосование в 5 регионах и Москве

Онлайн-голосование на выборах депутатов в Госдуму пройдет онлайн в шести регионах. Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова в ходе заседания.

Она отметила, что ЦИК точно сможет обеспечить проведение пилотных проектов наряду с традиционным голосованием и добавила, что сбор заявок от регионов на проведение голосования начнется в ближайшее время.

Выборы в Госдуму VIII созыва назначены на сентябрь.

Памфилова обозначила сроки введения в России онлайн-голосования

Впервые онлайн-голосование применили во время плебисцита по поправкам в Конституцию 25 июня. Проголосовать онлайн смогли жители Москвы и Нижнего Новгорода. В первый день голосования журналист Павел Лобков сообщил, что ему удалось проголосовать два раза: онлайн и очно. Правоохранительные органы составили на Лобкова протокол о незаконном получении избирательного бюллетеня (ст. 5.22 КоАП).



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ФОТО: Табылды Кадырбеков//РИА Новости
ТЕГИ:ЦИКОнлайнГолосование
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