ЦИК заявил о готовности обеспечить онлайн-голосование в 5 регионах и Москве
Онлайн-голосование на выборах депутатов в Госдуму пройдет онлайн в шести регионах. Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова в ходе заседания.
Она отметила, что ЦИК точно сможет обеспечить проведение пилотных проектов наряду с традиционным голосованием и добавила, что сбор заявок от регионов на проведение голосования начнется в ближайшее время.
Выборы в Госдуму VIII созыва назначены на сентябрь.
Впервые онлайн-голосование применили во время плебисцита по поправкам в Конституцию 25 июня. Проголосовать онлайн смогли жители Москвы и Нижнего Новгорода. В первый день голосования журналист Павел Лобков сообщил, что ему удалось проголосовать два раза: онлайн и очно. Правоохранительные органы составили на Лобкова протокол о незаконном получении избирательного бюллетеня (ст. 5.22 КоАП).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 474 / сут.
Умерли
74 684+526 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 822 / сут.
- Дочь Назарбаева привьется «Спутником V»
- В Германии за сутки от COVID-19 умерли около тысячи человек
- «НАШЕ Радио» начало вещание в Сарове и Киришах
- ЦИК заявил о готовности обеспечить онлайн-голосование в 5 регионах и Москве
- Эксперты ВОЗ получили в Ухане новые данные по COVID
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru