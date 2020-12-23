Памфилова обозначила сроки введения в России онлайн-голосования

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в России, наряду с электронным, сохранится и традиционное голосование на участках, сообщает РИА Новости.

По словам Памфиловой, с учётом выявленных вызовов и сложностей, а также имеющихся наработок, онлайн-голосование в масштабах всей страны может быть введено в следующую федеральную кампанию, то есть к 2024 году.

При этом глава ЦИК отметила, что дистанционное электронное голосование будет осуществляться и ближайшую федеральную кампанию, в 2021 году, но в только в пяти-семи регионах РФ.

«Мы взвесили свои возможности и возможности регионов... Если раньше я говорила, что их может быть не более 20, то сейчас мы их сократили по целому ряду факторов, параметров», - добавила Памфилова.

Ранее глава ЦИК заявила, что больше нет необходимости использовать для голосования придомовые территории, сообщает Ura.ru. Однако Памфилова не исключила, что в особых случаях можно вновь прибегнуть к данному способу.

