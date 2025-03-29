Церемония прощания с актером Веселкиным началась в РАМТе

В Москве в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) проходит церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

На траурное мероприятие прибыли родные, друзья и коллеги артиста. По данным источника, проводить радиоведущего в последний путь в том числе приехали телеведущая Ксения Стриж и актер Михаил Полицеймако.

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Веселкин умер 26 марта в возрасте 63 лет. По словам его сына, артиста Алексея Веселкина-младшего, актер скончался после продолжительной болезни.

Алексея Веселкина приняли в труппу РАМТа в 1983 году сразу после того, как он окончил Театральное училище имени Щукина. За 42 года службы в театре артист исполнил около 60 ролей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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