Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за коронавируса

Нобелевский комитет отменил традиционную церемонию вручения премий в Стокгольме из-за пандемии коронавируса, сообщается в пресс-релизе организации.

Лауреатам вручат дипломы и медали в режиме онлайн. Церемония пройдет 10 декабря.

Ранее ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули на Нобелевскую премию мира оппозиционера Алексея Навального.

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В свою очередь, бывший глава Европейского Совета Дональд Туск выдвинул на эту награду бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея.

Кроме того, депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде считает, что Нобелевской премии мира в 2020 году достоин президент США Дональд Трамп за «усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире».

Шведский депутат Магнус Якобссон отметил правительство США, Сербии и непризнанного Косова за соглашение о нормализации экономических отношений.

В то же время на минувшей неделе прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии – противоположности Нобелевской. Лауреатами стали российский лидер Владимир Путин, а также белорусский президент Александр Лукашенко.

Шуточную премию вручают с 1991 года в Гарварде за исследования или иные достижения, которые «сначала заставляют смеяться, а потом – думать».

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