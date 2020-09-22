Церемонию вручения Нобелевских премий отменили из-за коронавируса

В свою очередь, бывший глава Европейского Совета Дональд Туск выдвинул на эту награду бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея.

Кроме того, депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде считает, что Нобелевской премии мира в 2020 году достоин президент США Дональд Трамп за «усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире».

Шведский депутат Магнус Якобссон отметил правительство США, Сербии и непризнанного Косова за соглашение о нормализации экономических отношений.

В то же время на минувшей неделе прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии – противоположности Нобелевской. Лауреатами стали российский лидер Владимир Путин, а также белорусский президент Александр Лукашенко.

Шуточную премию вручают с 1991 года в Гарварде за исследования или иные достижения, которые «сначала заставляют смеяться, а потом – думать».

