Российского пианиста Даниила Трифонова номинировали на «Грэмми»
Российский пианист Даниил Трифонов номинирован на «Грэмми» в категории «Лучшее сольное исполнение классической музыки», сообщается на официальном сайте премии.
Престижную номинацию музыкант получил за свой альбом «Направление Рахманинов: Прибытие».
На «Грэмми» в этой категории также претендуют немецкий исполнитель Игорь Левит, американский пианист Кирилл Герштейн и итальянский музыкант Августин Гаделич.
Даниил Трифонов уже является обладателем одной статуэтки «Грэмми»: в 2018 году пианист получил престижную премию за лучшее инструментальное сольное классическое исполнение.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 326 / сут.
Умерли
37 031+491 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+23 226 / сут.
- Байден пообещал вернуть США роль мирового лидера
- ООН рассмотрит предложение Путина по российской вакцине от коронавируса
- Посол РФ в США назвал дискриминацией санкции против российских компаний
- Суд штата Невада признал Байдена президентом США
- Навального обязали компенсировать более 3 млн рублей судебных расходов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru