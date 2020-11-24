Российского пианиста Даниила Трифонова номинировали на «Грэмми»

Российский пианист Даниил Трифонов номинирован на «Грэмми» в категории «Лучшее сольное исполнение классической музыки», сообщается на официальном сайте премии.

Престижную номинацию музыкант получил за свой альбом «Направление Рахманинов: Прибытие».

На «Грэмми» в этой категории также претендуют немецкий исполнитель Игорь Левит, американский пианист Кирилл Герштейн и итальянский музыкант Августин Гаделич.

Даниил Трифонов уже является обладателем одной статуэтки «Грэмми»: в 2018 году пианист получил престижную премию за лучшее инструментальное сольное классическое исполнение.



