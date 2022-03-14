Цены на видеокарты побили новый рекорд в России

В России цены на компьютерные видеокарты побили новый рекорд, сообщает ряд СМИ.

Например, NVIDIA GeForce RTX 3050 при рекомендованной стоимости в размере 25 тысяч рублей сейчас продается от 80 до 120 тысяч рублей. В то же время, популярная RTX 3090 стоит более 500 тысяч рублей.

Отмечается, что увеличение цен на эту категорию товаров вызвано волатильностью рубля и логистическими проблемами.