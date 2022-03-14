Цены на видеокарты побили новый рекорд в России
В России цены на компьютерные видеокарты побили новый рекорд, сообщает ряд СМИ.
Например, NVIDIA GeForce RTX 3050 при рекомендованной стоимости в размере 25 тысяч рублей сейчас продается от 80 до 120 тысяч рублей. В то же время, популярная RTX 3090 стоит более 500 тысяч рублей.
Отмечается, что увеличение цен на эту категорию товаров вызвано волатильностью рубля и логистическими проблемами.
При этом сейчас наиболее выгодные варианты можно приобрести либо на сайтах объявлений, либо в китайских интернет-магазинах.
На европейском рынке видеокарты тоже в дефиците. По сообщениям портала 3Dcenter, в марте средняя цена на видеокарты AMD Radeon была на 35% больше рекомендованной. Видеокарты NVIDIA в среднем тоже продаются на 41% дороже.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru