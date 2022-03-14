Россиян предупредили об изменении цен на памперсы и стиральные порошки
В России крупный производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G изменит отпускные цены на продукцию из-за сложностей с логистикой, подорожанием материалов и изменением курса рубля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Компания P&G продает стиральные порошки Ariel и Tide, памперсы Pampers, средство для мытья посуды Fairy, шампуни Head & Shoulders, бритвы Gillette и средства гигиены для женщин Always.
По данным источника, с 15 марта стоимость продукции в среднем изменится на 43%. При этом закупочные цены на стиральные порошки вырастут в пределах 30%, а на моющие средства — 26%. Стоимость товаров детской гигиены изменится на 47%, женской — на треть.
Цены на средства по уходу за волосами вырастут на 63%, на товары для красоты и здоровья - на 67%, на средства для бритья – на 65% и на средства по уходу за полостью рта – на 58%.
По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, повышение цен на продукцию P&G может привести к уменьшению спроса, и доля компании снизится. В связи с этим, считает он, у крупных торговых сетей есть возможность сгладить эффект.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- Meta запретила публиковать призывы к убийству лидеров стран
- В Германии попросили приостановить отправку поездов из Польши с украинскими беженцами
- Летчик российского Су-25 смог посадить самолет после попадания украинской ракеты
- ДНР: В Донецке погибли 20 человек при атаке ВСУ по Донецку
- Сборную России по теннису отстранили от участия в Кубке Дэвиса
- Глава Евросовета предупредил о новых санкциях ЕС для давления на Россию
- Россиян предупредили об изменении цен на памперсы и стиральные порошки
- В Донецке при падении ракеты «Точка-У» в Донецке погибли минимум три человека
- В Госдуме не исключили очное проведение акции «Бессмертный полк»
- Концерн Bridgestone приостановит деятельность в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru