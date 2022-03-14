Россиян предупредили об изменении цен на памперсы и стиральные порошки

В России крупный производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G изменит отпускные цены на продукцию из-за сложностей с логистикой, подорожанием материалов и изменением курса рубля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Компания P&G продает стиральные порошки Ariel и Tide, памперсы Pampers, средство для мытья посуды Fairy, шампуни Head & Shoulders, бритвы Gillette и средства гигиены для женщин Always.

По данным источника, с 15 марта стоимость продукции в среднем изменится на 43%. При этом закупочные цены на стиральные порошки вырастут в пределах 30%, а на моющие средства — 26%. Стоимость товаров детской гигиены изменится на 47%, женской — на треть.