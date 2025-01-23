Цены на авиабилеты в РФ выросли на 900 рублей в 2024 году
Стоимость авиабилетов в России за 11 месяцев прошлого года увеличилась на 11% или в среднем на 900 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, рассказала директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Вероника Ходырева в ходе круглого стола в Совфеде.
Она отметила, что рост стоимости авиабилетов вызван сокращением объемов субсидий в отрасли, увеличением спроса на авиаперевозки и глубины бронирования, а также ростом цен на обслуживание самолетов.
По словам Ходыревой, рост цен на поддержание летной годности самолетов происходит из-за введения санкций. В частности, у «Аэрофлота» за 11 месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года расходы на обслуживание самолетов выросли до 37%.
Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в разговоре с НСН рассказал, что авиакомпании с радостью примут отдельные льготы для многодетных семей, так как это будет означать приток пассажиров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru