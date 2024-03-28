«Цель для вербовщика»: Ректор РГГУ призвал следить за студентами-прогульщиками

«Что касается прогулов студентов, это не только вопрос обучения, но и безопасности. Если студент две недели отсутствует, возникает вопрос, где он. С кем он встречается, с кем общается, каким он вернется? Это сейчас для нас дополнительный угол зрения, хоть и не такой уж и новый. Если студенты неделями не ходят на занятия, они занимаются чем-то другим», - заметил он

Безбородов подчеркнул, что зачастую ребята заняты подработкой, которая может оказаться опасной.

«Да, есть ребята, которые подрабатывают, но, как выясняется, тут тоже есть нюансы – где подрабатывают, какими способами. Сейчас очень активно соцсети работают, чем эта подработка для них закончится? Вот, например, вербовщик же прекрасно знает, что студенты подрабатывают и им нужны деньги, будет заходить с этого фланга. Что здесь хорошего для государства, для безопасности? Ничего. Эти подработки тоже надо внимательно изучать, все за деньги происходит», - призвал собеседник НСН.

Ранее студента Московского государственного университета имени Ломоносова Олега Тарасова арестовали за лозунг в названии сети Wi-Fi, передает «Радиоточка НСН».

