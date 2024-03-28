«Цель для вербовщика»: Ректор РГГУ призвал следить за студентами-прогульщиками
Александр Безбородов заявил НСН, что студенты сегодня легко могут стать целью вербовщиков.
Студенты сегодня могут стать целью вербовщиков, так как ребята зачастую ищут подработки в социальных сетях, заявил ректор РГГУ Александр Безбородов в беседе с НСН. Он призвал тщательнее следить за студентами, которые часто прогуливают занятия.
«Что касается прогулов студентов, это не только вопрос обучения, но и безопасности. Если студент две недели отсутствует, возникает вопрос, где он. С кем он встречается, с кем общается, каким он вернется? Это сейчас для нас дополнительный угол зрения, хоть и не такой уж и новый. Если студенты неделями не ходят на занятия, они занимаются чем-то другим», - заметил он
Безбородов подчеркнул, что зачастую ребята заняты подработкой, которая может оказаться опасной.
«Да, есть ребята, которые подрабатывают, но, как выясняется, тут тоже есть нюансы – где подрабатывают, какими способами. Сейчас очень активно соцсети работают, чем эта подработка для них закончится? Вот, например, вербовщик же прекрасно знает, что студенты подрабатывают и им нужны деньги, будет заходить с этого фланга. Что здесь хорошего для государства, для безопасности? Ничего. Эти подработки тоже надо внимательно изучать, все за деньги происходит», - призвал собеседник НСН.
Ранее студента Московского государственного университета имени Ломоносова Олега Тарасова арестовали за лозунг в названии сети Wi-Fi, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ингушетии задержали трех подростков за дрифт у Вечного огня
- Светлаков объяснил, почему ушел из «Уральских пельменей»
- Люк Бессон приступил к съемкам новой экранизации «Дракулы» Брэма Стокера
- ВСУ установили в Одесской области пять тысяч противотанковых заграждений
- Житель Брянска получил 10 лет колонии за намерение воевать на стороне Украины
- Белый дом: США передали РФ детальную информацию о подготовке теракта
- Хоккейный ЦСКА расторг контракт с вратарем Федотовым
- СМИ: Выделенные ВСУ 300 млн долларов уже были потрачены
- Владельцам аэропорта «Домодедово» предстоит выплатить Emirates более 1 млн рублей
- Экс-аспирант МГУ Мифтахов получил четыре года колонии за оправдание терроризма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru