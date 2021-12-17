ЦБ обсудит отмену комиссий за переводы между своими счетами

Центробанк рассматривает инициативу о бесплатных переводах между своими счетами в разных банках. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передают «Известия».

Отмечается, что речь идет о переводах в пределах 1,4 миллиона рублей.

Накануне Центробанк в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку - в этот раз на 1 п.п. до 8,5%. Такое решение было принято 17 декабря на заседании совета директоров.

При этом регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ставки в ближайшее время.

