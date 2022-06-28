ЦБ: клиенты банков смогут сами ограничивать онлайн-операции

Клиенты банков РФ смогут самостоятельно ограничивать онлайн-операции в целях защиты от мошеннических действий. Об этом Центральный банк сообщил в официальном телеграм-канале.

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Отмечается, что нововведение будет доступно с 1 октября текущего года. Так, клиенты банка смогут запретить любые онлайн-операции или ограничить их сумму.

Данная возможность предусмотрена указанием Центрального банка, которое зарегистрировал Минюст РФ, добавили в организации.

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ФОТО: РИА Новости
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