Три станции Сокольнической линии метро Москвы изменят график работы
До конца ноября три станции Сокольнической линии метро Москвы изменят утренний график работы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Отмечается, что станции "Библиотека им. Ленина", "Кропоткинская" и "Парк Культуры" будут открывать двери для пассажиров на 10 минут позже обычного - в 5:40. Изменения коснутся 19, 21, 26, 27 и 30 ноября.
По данным агентства, это связано с организационно-учебными мероприятиями.
Ранее сегодня стало известно, что глава УВД на метрополитене Москвы Николай Савченко отправлен в отставку после инцидента со стрельбой на станции «Рязанский проспект», когда полицейский отрыл огонь по коллегам.
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