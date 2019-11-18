Три станции Сокольнической линии метро Москвы изменят график работы

До конца ноября три станции Сокольнической линии метро Москвы изменят утренний график работы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Отмечается, что станции "Библиотека им. Ленина", "Кропоткинская" и "Парк Культуры" будут открывать двери для пассажиров на 10 минут позже обычного - в 5:40. Изменения коснутся 19, 21, 26, 27 и 30 ноября.

По данным агентства, это связано с организационно-учебными мероприятиями.

Ранее сегодня стало известно, что глава УВД на метрополитене Москвы Николай Савченко отправлен в отставку после инцидента со стрельбой на станции «Рязанский проспект», когда полицейский отрыл огонь по коллегам.

