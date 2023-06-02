Карантин объявлен в музучилище при Московской консерватории из-за кори
Карантин объявлен в Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского в связи со случаем кори. Руководство учебного заведения оповестило об этом в приказе по окончании государственного экзамена в пятницу, 2 июня.
С субботы, 3 июня в училище заканчиваются занятия с первого по третий курс по всем специальностям. Отменяются очные консультации к экзаменам. Педагогам и учащимся закрыт вход в учебное заведение.
Студентам без прививок от кори позволено перенести сдачу экзаменов на конец августа – начало сентября. По словам самих учащихся, диагноз кори подтвердился уже у нескольких человек в музыкальном училище. Заболевшие госпитализированы.
Ранее из-за кори аналогичные меры вводились ещё в нескольких высших учебных заведениях Москвы. Так, как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале мая в МГУ им. Ломоносова студентов и сотрудников на две недели переводили на дистанционный формат.
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