Карантин объявлен в музучилище при Московской консерватории из-за кори

Карантин объявлен в Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского в связи со случаем кори. Руководство учебного заведения оповестило об этом в приказе по окончании государственного экзамена в пятницу, 2 июня.

С субботы, 3 июня в училище заканчиваются занятия с первого по третий курс по всем специальностям. Отменяются очные консультации к экзаменам. Педагогам и учащимся закрыт вход в учебное заведение.