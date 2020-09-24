Третий адвокат Ефремова подал новую жалобу на его приговор
Петр Хархорин – новый, третий по счету, адвокат Михаила Ефремова, специализирующийся на делах по ДТП – просит назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы, подчеркнув, что Хархорин подал новую апелляционную жалобу на приговор.
Как отмечает ТАСС, Хархорин считается одним из лучших адвокатов в России по делам о ДТП. Ранее двое других новых защитников Михаила Ефремова – Владимир Васильев и Роман Филиппов – подали аналогичные жалобы.
К слову, мать погибшего в ДТП Сергея Захарова заявила, что готова простить актера Михаила Ефремова, который признан виновным в гибели ее сына и приговорен к восьми годам колонии общего режима, пишет «Собеседник». Мария Захарова считает приговор Ефремова очень строгим и признается, что готова простить актера.
Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы признал артиста виновным в пьяном ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Интересы Ефремова в ходе судебного процесса представлял адвокат Эльман Пашаев. 14 сентября стало известно, что актер отказался от сотрудничества с ним, сообщает RT.
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