Треть россиян проведет отпуск дома
Около 29% россиян хотят провести летний отпуск дома, сообщило ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса SuperJob.
Еще 14% респондентов поделились, что будут отдыхать на даче, а 12% выявили желание поехать на море. Около 7% опрошенных предпочитают отдых за границей. Только 3% из всех участников опроса подумали, что этим летом лучше не ехать в отпуск из-за пандемии коронавируса.
Отмечается, что варианты с морем и дачей чаще выбирали женщины, а мужчины больше голосовали за поездки за границу. Всего в опросе участвовали 1600 человек в период с 5 по 8 июля, пишет Газета.ру.
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