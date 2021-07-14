Треть россиян проведет отпуск дома

Еще 14% респондентов поделились, что будут отдыхать на даче, а 12% выявили желание поехать на море. Около 7% опрошенных предпочитают отдых за границей. Только 3% из всех участников опроса подумали, что этим летом лучше не ехать в отпуск из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что варианты с морем и дачей чаще выбирали женщины, а мужчины больше голосовали за поездки за границу. Всего в опросе участвовали 1600 человек в период с 5 по 8 июля, пишет Газета.ру.

