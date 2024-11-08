«Больше рейдов по барам»: Как полиция поможет в укреплении традиционных ценностей

Новой задачей МВД может стать сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, следует из проекта изменений в положение о Министерстве внутренних дел, текст которого опубликован на официальном сайте проектов нормативно-правовых актов. Однако, как именно будут осуществлять деятельность, не уточняется. Пашкин допустил, что после вступления поправок в силу полиция чаще будет проверять бары.

«О ценностях говорил президент. Должна быть крепкая семья, не должно быть "голубых" браков, таких баров, как «Голубая устрица» в фильме "Полицейская академия". Пускай любуются друг другом, но чтобы мы не видели этого. Думаю, участятся рейды ночных заведений. Также нужно мониторить СМИ, чтобы пресекать призывы к педофилии, решать вопрос возбуждением уголовного дела или блокировкой этих сайтов. Это и есть сохранение традиционных ценностей», - заявил он.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ранее выступил с идеей ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей. Он подчеркнул необходимость введения ответственности, «как минимум административного наказания», особенно в контексте «Года семьи», объявленного президентом, напоминает «Радиоточка НСН».

