Трамп заявил, что 20 января издаст указ об отсрочке запрета TikTok в США
19 января 202518:25
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в день своей инаугурации, 20 января, издаст указ об отсрочке запрета TikTok в стране.
"Я издам указ в понедельник", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп предложил создать совместное предприятие, в котором они будут владеть долей в 50% и которому будет принадлежать сервис TikTok. При этом Трамп не пояснил, кому должны принадлежать оставшиеся 50%.
В США ранее заблокировали китайскую социальную сеть TikTok, сообщает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru