Трамп заявил, что 20 января издаст указ об отсрочке запрета TikTok в США

"Я издам указ в понедельник", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Трамп предложил создать совместное предприятие, в котором они будут владеть долей в 50% и которому будет принадлежать сервис TikTok. При этом Трамп не пояснил, кому должны принадлежать оставшиеся 50%.

В США ранее заблокировали китайскую социальную сеть TikTok, сообщает НСН.

