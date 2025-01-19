Трамп заявил, что 20 января издаст указ об отсрочке запрета TikTok в США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в день своей инаугурации, 20 января, издаст указ об отсрочке запрета TikTok в стране.

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"Я издам указ в понедельник", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Трамп предложил создать совместное предприятие, в котором они будут владеть долей в 50% и которому будет принадлежать сервис TikTok. При этом Трамп не пояснил, кому должны принадлежать оставшиеся 50%.

В США ранее заблокировали китайскую социальную сеть TikTok, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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