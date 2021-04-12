Трамп предложил назвать вакцину от COVID-19 в свою честь
Вакцину от коронавирусной инфекции стоило назвать «Трампцина», заявил бывший президент США Дональд Трамп на закрытом ужине для спонсоров Республиканской партии. Об этом сообщает The Independent.
По данным издания, экс-глава государства упомянул о своих заслугах в борьбе с пандемией, приписав себе создание нескольких препаратов от COVID-19.
Бывший президент отметил, что именно он дал старт операции по ускорению разработки вакцины против коронавируса. Однако, по данным The Independent, в рамках этой инициативы финансирование получил лишь препарат компании Moderna.
Кроме того, в ходе ужина Трамп назвал «треплом» главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Так бывший президент отреагировал на заявление об эффективности использования нескольких масок одновременно для предотвращения заражения COVID-19, отмечают Известия.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 702 / сут.
Умерли
103 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+7 230 / сут.
- Пожар на складе отходов деревообработки тушат в Биробиджане
- Совет Федерации рассмотрит закон об упрощении получения налогового вычета по ипотеке
- Правительство РФ запустит шесть новых сервисов на портале госуслуг
- Жириновский: Россия должна вторгнуться на Украину
- СМИ: Ozon переезжает из «Москва-Сити»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru