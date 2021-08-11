Торговые сети поддержали инициативу «Миллион призов — #ВыбираемВместе»

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила провести программу «Миллион призов — #ВыбираемВместе». Ее участниками смогут стать жители столицы, которые с 17 по 19 сентября проголосуют онлайн на выборах в Госдуму.

По словам президента МТПП Владимира Платонова, предприниматели таким образом хотят повысить интерес москвичей к онлайн голосованию, чтобы минимизировать риски введения новых ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, а также гриппа и ОРВИ, эпидемия которых начинается осенью.