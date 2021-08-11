Торговые сети поддержали инициативу «Миллион призов — #ВыбираемВместе»
Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила провести программу «Миллион призов — #ВыбираемВместе». Ее участниками смогут стать жители столицы, которые с 17 по 19 сентября проголосуют онлайн на выборах в Госдуму.
По словам президента МТПП Владимира Платонова, предприниматели таким образом хотят повысить интерес москвичей к онлайн голосованию, чтобы минимизировать риски введения новых ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, а также гриппа и ОРВИ, эпидемия которых начинается осенью.
Платонов также отметил, что бизнес постепенно возвращается к доковидным темпам развития, в том числе благодаря программе «Миллион призов». По его мнению, участие в этой программе демонстрирует социальную ответственность бизнеса.
Он подчеркнул, что желание привлечь внимание москвичей к онлайн голосованию и выборам в целом — это осознанная гражданская позиция, которую можно только приветствовать.
Акцию поддержали представители крупных торговых сетей.
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