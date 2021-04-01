«Ткань жизни». В Госдуме назвали необходимой низовую коррупцию

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что низовая коррупция в России необходима.

«Я быть может скажу сейчас крамольную вещь, но без низовой коррупции экономика бы просто встала. При нашем забюрократизированном аппарате принцип «не подмажешь - не поедешь» - жизненно важен. Иначе бы много бытовых проблем просто не решалось. Известно же, что в России строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Необязательность – это возможность договориться», - сказал депутат.

По его словам, в России нет людей, которые бы не давали взяток.

«В России нет человека, который не давал бы взяток в виде благодарности врачу, учителю в школе, гаишнику. Это наша ткань жизни», - сказал депутат.

Ранее в эфире НСН председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал, что наиболее страшны как раз не высокопоставленные чиновники, ворующие много, а учителя, закладывающие нашим детям возможность и допустимость такого образа жизни.

