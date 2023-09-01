Тишковец заявил, что осень и зима в России будут теплее нормы

Он отметил, что по количеству осадков осень будет с небольшим дефицитом, до 10-15% в центральной России.

При этом, по словам Тишковца, зима из-за эффекта «Эль-Ниньо» также будет достаточно теплой, на два-четыре градуса выше нормы. Он подчеркнул, что по количеству снега зима будет находиться в нормальной климатической позиции.

Ранее, 31 августа, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН сообщил, что в Москве «бабье лето» ожидается после 15 сентября. При этом он отметил, что в начале осени москвичам еще предстоит пережить ненастье – «намокнуть и продрогнуть», передает «Радиоточка НСН».

