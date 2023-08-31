«Мажорный день»: Синоптик Шувалов рассказал о погоде на 1 сентября
Руководитель прогностического центра «Метео» отметил, что в Москве в пятницу будет жарко и солнечно, западнее столицы День знаний пройдет прохладнее и с осадками.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал о погоде на День знаний в Москве и регионах.
«Сегодня в Москве будет 25-27 градусов, завтра такие же значения. Первый день сентября у нас будет совершенно мажорным, ясным, без значительной облачности, жарким, очень погожим. Ситуация устойчивая на 1 сентября в полосе, которая захватывает Сыктывкар, Архангельск, Вологду, Москву и практически всю среднюю полосу, исключение только – крайний запад. Погода без осадков, но с небольшой разницей. На западе гребня (Тверь, Москва, Калуга, Тула) температура 26-27 градусов, на востоке (Поволжье) – там всего лишь 20-22 градуса, потому что рядом там обширный циклон. На юге по-прежнему жаркая и знойная погода будет – до 33 градусов. На западе европейской территории оказывают влияние циклонические вихри, они заденут Ленинградскую область, Псковскую область, Новгородскую, Брянскую – можно ждать грозы и дожди. В Калининградской области зябкая погода и дождь на целый день», - рассказал он.
При этом Шувалов добавил, что со 2 сентября погода резко изменится, в столичном регионе будет дождь и температура снизится резко - на 6 градусов.
За три прошедших месяца лета россияне успели испытать на себе самые разные капризы погоды. Приходилось то страдать от нестерпимой жары, то спасаться от мощных ливней, а иногда и вовсе смотреть на падающий снег. Уходящий август запомнился жителям Москвы и области «дождливым» достижением: 20 августа был установлен суточный рекорд по осадкам – 47 миллиметров (60% от нормы месяца). Предыдущий рекорд был установлен в 1999 году.
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