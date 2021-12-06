Синоптик пообещал «температурный сэндвич» зимой в Центральной России
Сценарий погоды в Центральной России грядущей зимой будет похож на теплый «сэндвич». Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Говоря о долгосрочном прогнозе на зиму, метеоролог объяснил, что декабрь и февраль в средней полосе будут относительно теплыми: ожидается температура на 1-2 и 3 градуса выше нормы соответственно, отмечает РИА ФАН.
«Но вот январь — середина "сэндвича" — может оказаться для жителей средней полосы России морозным (отрицательное отклонение среднемесячной температуры от нормы достигнет -1…-3). Начало арктического вторжения, по всей видимости, произойдет в канун Нового года», — написал Тишковец в Facebook.
Кроме того, синоптик сообщил, что будущей зимой не предвидится дефицита осадков. Так, в декабре снега выпадет на 20-30% выше нормы, в январе центральную часть России ожидают сугробы до 20-30 см. При этом в феврале снежный покров превысит 30-сантиметровую отметку, пишут Известия.
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