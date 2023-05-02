Tinder уйдет из России до конца июня

Match Group американская компания со штаб-квартирой в Техасе, она владеет крупнейшими онлайн-сервисами знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge и другими.

В отчете говорится, что холдинг предпринимает шаги «для ограничения доступа к своим услугам в России» полностью уйдут с рынка к 30 июня текущего года.

