Башмет признался, что не знает размер своей пенсии
Народный артист СССР Юрий Башмет признался, что не знает размера своей пенсии. Он этом маэстро рассказал aif.ru в Ярославле в кулуарах ХVII Международного музыкального фестиваля, которым руководит.
«Что-то падает на счет, и ладно», - сказал 70-летний Башмет. По его словам, он довольно спокойно относится к деньгам, и не намерен приобретать самолеты, пароходы, становиться миллиардером, вливаться в политику.
Юрий Башмет также рассказал про свою супругу Наталью, с которой они вместе уже полвека. Она — скрипачка, но пожертвовала своей карьерой ряди семьи. «У нас уже такой багаж — дети, внуки. Все нормально! Она мудрая женщина», - рассказал альтист и дирижер.
По словам Башмета, у него возникла уникальная ситуация, когда три поколения семьи одновременно выходят на сцену. Так, со своей дочерью – пианисткой музыкант объездил весь мир. Что касается хобби, то, по словам народного артиста СССР, его привлекает бильярд.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Державшая рабов жительница Балашихи получила год и десять месяцев колонии
- Канделаки опровергла появление «Чебубу» в новогоднем телефильме ТНТ
- На химзаводе в Китае произошел мощный взрыв
- Минздрав: Число курильщиков в РФ сократилось почти на четверть за пять лет
- В Госдуме призвали родителей не отбирать у детей телефон
- «Краснодар» объявил об уходе лучшего бомбардира команды Федора Смолова
- Мирра Андреева вышла во второй раунд Roland Garros
- Минпросвещения обновит список фильмов для показа в школах
- Лавров опроверг информацию о желании США поменять переговорщика в делегации РФ
- Концерн Toyota решил перенести часть производства в Великобританию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru