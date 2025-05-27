Башмет признался, что не знает размер своей пенсии

Народный артист СССР Юрий Башмет признался, что не знает размера своей пенсии. Он этом маэстро рассказал aif.ru в Ярославле в кулуарах ХVII Международного музыкального фестиваля, которым руководит.

«Что-то падает на счет, и ладно», - сказал 70-летний Башмет. По его словам, он довольно спокойно относится к деньгам, и не намерен приобретать самолеты, пароходы, становиться миллиардером, вливаться в политику.

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Юрий Башмет также рассказал про свою супругу Наталью, с которой они вместе уже полвека. Она — скрипачка, но пожертвовала своей карьерой ряди семьи. «У нас уже такой багаж — дети, внуки. Все нормально! Она мудрая женщина», - рассказал альтист и дирижер.

По словам Башмета, у него возникла уникальная ситуация, когда три поколения семьи одновременно выходят на сцену. Так, со своей дочерью – пианисткой музыкант объездил весь мир. Что касается хобби, то, по словам народного артиста СССР, его привлекает бильярд.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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