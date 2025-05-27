Башмет признался, что не знает размер своей пенсии

Народный артист СССР Юрий Башмет признался, что не знает размера своей пенсии. Он этом маэстро рассказал aif.ru в Ярославле в кулуарах ХVII Международного музыкального фестиваля, которым руководит.

«Что-то падает на счет, и ладно», - сказал 70-летний Башмет. По его словам, он довольно спокойно относится к деньгам, и не намерен приобретать самолеты, пароходы, становиться миллиардером, вливаться в политику.