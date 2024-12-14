Тигр Борис преодолел 200 километров, чтобы воссоединиться с подругой детства

Эта история началась десять лет назад, но о ней стало известно лишь недавно благодаря публикации в The Journal of Wildlife Management. Тигрята Борис и Светлая не брат и сестра, но воспитывались вместе после того, как потеряли родителей.



В 2014 году российские ученые выпустили пару осиротевших амурских тигрят в дикую природу на Дальнем Востоке в рамках программы спасения вида. Бориса и Светлую выпустили на расстоянии около 150 километров друг от друга.



Ученые следили за детенышами. Однако примерно через год произошло нечто странное: Борис начал свое путешествие в места, где находилась Светлая. Тигр прошел по прямой почти 200 километров и в итоге нашел ее.



Через шесть месяцев Светлая родила выводок детенышей.

Ранее путешественник Федор Конюхов встретил дикого амурского тигра в лесу в Приморье, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

