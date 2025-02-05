Киселев заявил WSJ, что его будут проклинать на Западе за его слова о «сердцах геев»

Телеведущий ВГТРК и глава МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что его будут проклинать на Западе и с теплотой вспоминать в России. Такое заявление он сделал в интервью американскому изданию The Wall Street Journal (WSJ).

Киселев отметил, что западный мир будет его осуждать за то, что он «хотел сжечь сердца геев» (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Однако он пояснил, что Россия будет ему благодарна за поддержку его страны «в трудные времена».

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Речь идет о словах Киселева 2012 года, когда он заявил, что геям «надо запретить донорство крови, спермы, а их сердца в случае автомобильной катастрофы зарывать в землю или сжигать», так как такие люди не могут быть использованы для продолжения чьей-то жизни.

Также WSJ назвал Киселева «самым влиятельным ведущим в стране», который стал в РФ голосом Кремля.

Ранее Киселев заявил, что не понимает, какое высказывание посла России в Армении Сергея Копыркина в выпуске программы «Вести недели» привело к тому, что его вызвали в МИД республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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