Telegram оштрафовали за неудаление фейков о российской армии

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление недостоверной информации о Вооруженных силах России, передает РИА Новости.

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Суд признал Telegram Messenger inc. Виновным в административном правонарушении и оштрафовал компанию на четыре миллиона рублей. Протокол составлен за распространение ложной информации о действиях армии России в ходе спецоперации на Украине.

Ранее Telegram 12 раз штрафовали за неудаление фейковой информации. Общая сумма взыскания составила 35 миллионов рублей.

Накануне Ленинский районный суд Крыма оштрафовал местную жительницу за дискредитацию российской армии. Женщина оставила сообщение с флагом Украины в родительском чате в Telegram, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Российская АрмияШтрафМессенджерыTelegram

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