Google снова оштрафовали на 15 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
Мировой суд в Москве в очередной раз оштрафовал компанию Google за отказ от локализации личных данных российских пользователей, сообщает ТАСС.
Уточняется, что суд признал IT-гиганта виновным в «повторном невыполнении обязанностей по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан России».
Впервые подобный штраф Google был назначен в июне 2022 года, его размер составил 15 млн рублей. За повторное нарушение суд оштрафовал американскую компании на аналогичную сумму.
Ранее российское подразделение корпорации Google — ООО «Гугл» — было признано банкротом по решению Арбитражного суда Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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