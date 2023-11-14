Google снова оштрафовали на 15 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Мировой суд в Москве в очередной раз оштрафовал компанию Google за отказ от локализации личных данных российских пользователей, сообщает ТАСС.

Хинштейн посоветовал использовать RuStore вместо Google Play

Уточняется, что суд признал IT-гиганта виновным в «повторном невыполнении обязанностей по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан России».

Впервые подобный штраф Google был назначен в июне 2022 года, его размер составил 15 млн рублей. За повторное нарушение суд оштрафовал американскую компании на аналогичную сумму.

Ранее российское подразделение корпорации Google — ООО «Гугл» — было признано банкротом по решению Арбитражного суда Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ИнтернетСудШтрафGoogle

Горячие новости

Все новости

партнеры