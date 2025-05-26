Путин: Не до конца ушедшие из РФ IT-сервисы надо «душить»

IT-сервисы, которые не до конца ушли с российского рынка и продолжают получать в стране прибыль, надо «душить». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На встрече с представителями предпринимательских кругов он указал, что эти компании «пытаются нас душить», поэтому отвечать им нужно взаимностью.

«Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить», - сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что ушедшие из РФ западные компании «подставили своих российских партнёров», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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