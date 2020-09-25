«Вернула деньги». Собчак не смутило фиаско с крабами

«Я заявила об этом сразу же. Сейчас это просто формальность. Когда стало понятно, что ничего не регистрируется, не получается, я решила вернуть деньги. У меня разные бизнесы, но этого бизнеса у меня не было и нет. Я попыталась его приобрести, не получилось, так бывает», - отметила она.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев говорил, что больше всего в истории с крабовым бизнесом Ксении Собчак он боится, что ее убьют, так как считает этот бизнес «гиперкриминальным».

