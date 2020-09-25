«Вернула деньги». Собчак не смутило фиаско с крабами
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила НСН отказ от сделки по покупке доли в крабовом бизнесе.
Телеведущая Ксения Собчак и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева Елена расторгли договоры о покупке долей в компаниях группы «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс», сообщили СМИ в пятницу.
Причиной этому указывается затянувшийся процесс покупки из-за арестованного имущества предпринимателя Олега Кана, которого подозревают в контрабанде и убийстве человека.
Сама телеведущая Ксения Собчак сообщила НСН, что она решила вернуть деньги, когда поняла, что сделка не будет регистрироваться.
«Я заявила об этом сразу же. Сейчас это просто формальность. Когда стало понятно, что ничего не регистрируется, не получается, я решила вернуть деньги. У меня разные бизнесы, но этого бизнеса у меня не было и нет. Я попыталась его приобрести, не получилось, так бывает», - отметила она.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев говорил, что больше всего в истории с крабовым бизнесом Ксении Собчак он боится, что ее убьют, так как считает этот бизнес «гиперкриминальным».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+7 212 / сут.
Умерли
20 056+108 / сут.
Выздоровели
934 тыс.+4 317 / сут.
- В России за сутки выявили 7212 случаев COVID-19
- Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России
- В Госдуме предложили раздавать бедным продуктовые сертификаты
- В правительстве прокомментировали проект о реновации в России
- Собчак не получит долю в крабовом бизнесе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru