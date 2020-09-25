«Вернула деньги». Собчак не смутило фиаско с крабами

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила НСН отказ от сделки по покупке доли в крабовом бизнесе.

Телеведущая Ксения Собчак и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева Елена расторгли договоры о покупке долей в компаниях группы «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс», сообщили СМИ в пятницу.

Причиной этому указывается затянувшийся процесс покупки из-за арестованного имущества предпринимателя Олега Кана, которого подозревают в контрабанде и убийстве человека.

Сама телеведущая Ксения Собчак сообщила НСН, что она решила вернуть деньги, когда поняла, что сделка не будет регистрироваться.

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«Я заявила об этом сразу же. Сейчас это просто формальность. Когда стало понятно, что ничего не регистрируется, не получается, я решила вернуть деньги. У меня разные бизнесы, но этого бизнеса у меня не было и нет. Я попыталась его приобрести, не получилось, так бывает», - отметила она.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев говорил, что больше всего в истории с крабовым бизнесом Ксении Собчак он боится, что ее убьют, так как считает этот бизнес «гиперкриминальным».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесКсения Собчак
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