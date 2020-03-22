Сына Дианы Гурцкой с его одноклассниками обманула французская компания

12-летний Константин Кучеренко, сын певицы Дианы Гурцкой, вместе с двоюродным братом Сандро и тридцатью учениками гимназии №45 имени Л.И. Мильнрама в начале апреля не смогли выехать во Францию на языковые курсы. Причина не только во введении ограничений из-за пандемии коронавируса. Диана Гурцкая заявила, что компания-организатор обманула российских заказчиков.

Отмечается, что языковые курсы в школе Accord Paris и экскурсионная программа в столице Франции были запланированы на двухнедельные весенние каникулы.

После введения карантина во Франции родители российских школьников попытались связаться с компанией и вернуть деньги за поездку, которая сорвалась.