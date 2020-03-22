Сына Дианы Гурцкой с его одноклассниками обманула французская компания
12-летний Константин Кучеренко, сын певицы Дианы Гурцкой, вместе с двоюродным братом Сандро и тридцатью учениками гимназии №45 имени Л.И. Мильнрама в начале апреля не смогли выехать во Францию на языковые курсы. Причина не только во введении ограничений из-за пандемии коронавируса. Диана Гурцкая заявила, что компания-организатор обманула российских заказчиков.
Отмечается, что языковые курсы в школе Accord Paris и экскурсионная программа в столице Франции были запланированы на двухнедельные весенние каникулы.
После введения карантина во Франции родители российских школьников попытались связаться с компанией и вернуть деньги за поездку, которая сорвалась.
По словам Дианы Гурцкой, организаторы с французской стороны исчезли вместе с деньгами. Путевки обошлись семье певицы почти в 3000 евро.
«Кроме сообщений, что вы должны набраться терпения в этой ситуации, мы ничего не добились. Спустя две недели переписок и переговоров стало ясно, что нас просто водят за нос, а карантин стал поводом, чтобы обмануть людей. У нас очень хорошая школа, но она не для богачей. Многие семьи долго копили на поездку», - сказала певица.
Диана Гурцкая также отметила нежелание посольства Франции в РФ помочь россиянам. По ее словам, диппредставительство заняло сторону своих соотечественников, посоветовав российским туристам «понять и простить».
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