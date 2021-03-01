Сын Жириновского рассказал о любимых телепрограммах политика
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский любит смотреть исторические и информационные телепередачи, а также основанные на воспоминаниях деятелей прошлого программы. Об этом рассказал сын политика, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в беседе с «Радио 1».
Лебедев уточнил, что в последние годы появилось много исторических телепередач на спутниковых каналах, «которые не все смотрят».
«Есть много передач, рассказывающих о советском прошлом, о каких-то интересных подробностях жизни тех или иных людей, тех или иных событий, многие вещи раскрываются под другим углом», — пояснил парламентарий.
Кроме того, Жириновский любит смотреть программы-воспоминания великих людей прошлого.
«И, естественно, он смотрит программы "Время" и "Вести" в 20 часов и в 21 час на центральных каналах, потому что это его работа», – добавил сын лидера ЛДПР.
Кроме того, Лебедев поддержал народного артиста РФ Дмитрия Певцова, ранее раскритиковавшего «Дом-2» и «потные малаховские передачи» и призвавшего избавить телевидение от них.
«Хочется высказать искренние слова огромной благодарности Дмитрию Певцову за то, что он сказал об этом вслух. Я давно говорил и продолжаю говорить: ток-шоу типа передач с Малаховым давно пора закрыть на центральном телевидении! Все они лишь приводят к деградации нашего общества», — считает Лебедев.
По мнению депутата, в подобных шоу «нет ничего светлого, чистого, образовательного», и вымышленные герои обсуждают то, что «стыдно обсуждать в приличном обществе».
«Я вообще не понимаю, для какого сегмента нашего общества показывают такие передачи на центральном телевидении в самое смотрибельное время», — добавил Игорь Лебедев.
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