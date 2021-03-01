Сын Жириновского рассказал о любимых телепрограммах политика

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский любит смотреть исторические и информационные телепередачи, а также основанные на воспоминаниях деятелей прошлого программы. Об этом рассказал сын политика, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в беседе с «Радио 1».

Лебедев уточнил, что в последние годы появилось много исторических телепередач на спутниковых каналах, «которые не все смотрят».

«Есть много передач, рассказывающих о советском прошлом, о каких-то интересных подробностях жизни тех или иных людей, тех или иных событий, многие вещи раскрываются под другим углом», — пояснил парламентарий.

Кроме того, Жириновский любит смотреть программы-воспоминания великих людей прошлого.

«И, естественно, он смотрит программы "Время" и "Вести" в 20 часов и в 21 час на центральных каналах, потому что это его работа», – добавил сын лидера ЛДПР.

Кроме того, Лебедев поддержал народного артиста РФ Дмитрия Певцова, ранее раскритиковавшего «Дом-2» и «потные малаховские передачи» и призвавшего избавить телевидение от них.