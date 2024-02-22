Медведчук заявил, что не видел Януковича шесть лет

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук заявил, что последний раз общался с экс-президентом страны Виктором Януковичем в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Я с Януковичем прекратил отношения еще тогда, в феврале (2014 года – прим. ред.). [...] Думаю, в 2018 году встречался с ним в Москве. В одну из моих поездок мы обсуждали вопросы политики и всего остального. После этой встречи 2018 года я с ним не виделся», - рассказал он.

Ранее Медведчук заявил, что в 2022 году его обменяли на 10 пленных наемников. Заявление политика приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВиктор Янукович

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