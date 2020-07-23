После встречи с Мишустиным Госдуму сравнили со «старым автобусом»

Основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев высказал мнение, что премьер РФ Михаил Мишустин и Госдума РФ не нашли общего языка.

По мнению основателя партии, в Госдуме уже давно заседает «одна партия, а не четыре».

«Мишустин всегда был последователен в своих действиях. Когда он был главным налоговиком страны, то при нем и налоги повысились, и стали собираться более жестко. Может, для государственной машины это и было хорошо, но бизнесу стало труднее, особенно в период карантина», - считает Нечаев.

Политик напомнил, что Мишустин заявил о цифровой трансформации всех сфер жизни общества. «С одной стороны, цифровизация – это современный тренд, требование времени. С другой стороны, цифровизация по Мишустину может привести к тому, что государства в жизни каждого человека станет слишком много. Его и так много, и станет еще больше, а свободы может стать еще меньше», - полагает Нечаев.

Говоря о реакции депутатов на доклад премьера, он отметил, что парламентские партии премьера не услышали. По его мнению, в выступлениях лидеров фракций можно было увидеть лишь общий запрос на стабильный консерватизм, а реакции на предстоящие новшества не последовало.

«Премьер дал понять депутатам, что пора переходить к серьезным изменениям. Пересаживаться из старого автобуса в новый. Не факт, что этот автобус будет лучше и ездить людям в нем будет комфортнее. Лидеры фракций же говорили о том, как лучше поменять кресла в старом автобусе. По сути, они тасовали ту же колоду вопросов, что и 10, и 20 лет назад», - подчеркнул Нечаев.

По словам основателя партии «Новые люди», если раньше рупором стабильности выступала «Единая Россия», то теперь о ней даже больше говорят КПРФ и ЛДПР. Нечаев считает, что в Госдуме фактически заседает одна партия – «партия стабильности». По его мнению, дискуссия в нижней палате парламента не отражает общественный запрос на современную парламентскую партию.

«Лидеры коммунистов и либерал-демократов озабочены тем, как все сохранить и поделить, а не тем, как созидать и развивать новое, - подчеркнул Нечаев.

«Их беспокоят собственные вопросы: совхоз Грудинина, судьба партийных взносов Фургала. Говоря о помощи людям, бизнесу, они по-прежнему предлагают давать им рыбу, а не удочку. Они не предлагают создать среду, в которой этот бизнес мог бы развиваться. КПРФ, например, фактически тоскует о системе Госплана. Хотя частный характер управления уже доказал свое преимущество перед государственным во многих крупных проектах. И это то, к чему нужно стремиться во многих сферах нашей жизни», - полагает политик.

