Сын Алибасова не подтвердил перевод отца из реанимации

Сын Бари Алибасова не подтвердил информацию о переводе отца из реанимации в обычную палату. По его словам, продюсер в настоящее время находится «на финальных анализах», после чего врачи смогут сделать заключение о том, есть ли необходимость дальнейшего пребывания в реанимационном отделении клиники, сообщает АГН «Москва».

Сын Алибасова также рассказал, что пока неясно, сможет ли отец самостоятельно глотать, потому что пока остается проблема заживления рубца в горле.

Ранее СМИ сообщили, что шоу-мена перевели в обычную палату. Его состояние остается тяжелым, сообщает Москва 24.

Бари Алибасов попал в НИИ имени Склифосовского вечером 4 июня после того как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот».

