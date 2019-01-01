Сын Алибасова не подтвердил перевод отца из реанимации
Сын Бари Алибасова не подтвердил информацию о переводе отца из реанимации в обычную палату. По его словам, продюсер в настоящее время находится «на финальных анализах», после чего врачи смогут сделать заключение о том, есть ли необходимость дальнейшего пребывания в реанимационном отделении клиники, сообщает АГН «Москва».
Сын Алибасова также рассказал, что пока неясно, сможет ли отец самостоятельно глотать, потому что пока остается проблема заживления рубца в горле.
Ранее СМИ сообщили, что шоу-мена перевели в обычную палату. Его состояние остается тяжелым, сообщает Москва 24.
Бари Алибасов попал в НИИ имени Склифосовского вечером 4 июня после того как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот».
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