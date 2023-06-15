Связавший генетические болезни с грехами ученый РАН покинул пост

В РАН подтвердили, что ученый решил покинуть пост 14 июня. Кудрявцев уйдет с должности по собственному желанию.

Весной 2022 года большой резонанс вызвали слова Кудрявцева о том, что генетические болезни являются результатом греха. По его словам, в прошлом люди жили до 900 лет.

Суд в Новосибирске признал бывшего главу Сибирского отделения РАН академика Александра Асеева виновным в мошенничестве и приговорил к четырем годам заключения условно, передает «Радиоточка НСН».

