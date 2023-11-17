Священник объяснил, почему нельзя доверять написание проповедей ИИ

При этом священнослужитель допустил, что в определенных случаях можно читать проповеди, написанные другим человеком. По его словам, смысл проповеди — в нравственном выводе для прихожан. Послание же, написанное нейросетью, «произведение компьютера, машины», не несет в себе никакого смысла.

По словам Волкова, написанная нейросетью проповедь соответствует нужному формату только внешне, но любой священник чувствует «фальшь» такого текста. Он отметил, что для подготовки к проповеди священнику необходимы время, навыки и образование. «Это все есть у любого священника, и это то, что позволяет любому священнику обращать к пастве свое живое слово, а не пользоваться нейросетями», — заключил собеседник издания.

Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев заявил, что в православной традиции существует литературный и иконографический перенос человеческого образа, на этом фоне запрет его использования на неодушевленных предметах выглядит странно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

