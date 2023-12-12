Свой первый паспорт получили почти 4 тысячи юных москвичей в центрах госуслуг
Больше 3600 юных москвичей получили свои первые паспорта в торжественной обстановке в офисах «Мои Документы», рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Участникам церемонии вручают издание Конституции Российской Федерации и тематические сувениры», - отметила заммэра.
Чтобы получить первый паспорт в торжественной обстановке, необходимо выбрать удобные дату и место на сайте mos.ru. Потом надо подать документы в выбранном офисе, но не меньше чем за 12 дней до начала церемонии. В день торжества нужно прийти в центр госуслуг минимум за 40 минут до начала мероприятия
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ТиНАО семь человек пострадали при возгорании жилого дома
- Байден: США продолжат военную поддержку Израиля до уничтожения ХАМАС
- СМИ: Михалков, Shaman и Гергиев станут доверенными лицами Путина
- Россияне смогут расплачиваться картами в каждом вагоне ФПК с начала 2024 года
- СМИ: Супругу Ельцина экстренно госпитализировали
- Сенатор Митин: Яйца в России не подешевеют до весны
- Регистрацию машин и выдачу водительских прав в Москве приостановили из-за сбоя
- В аэропортах Москвы задержали и отменили более 40 рейсов
- СМИ: Минтруд выступил против заключения трудовых договоров с релокантами
- Мужчина бросил бутылку в президента Аргентины во время инаугурации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru