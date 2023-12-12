Свой первый паспорт получили почти 4 тысячи юных москвичей в центрах госуслуг

Больше 3600 юных москвичей получили свои первые паспорта в торжественной обстановке в офисах «Мои Документы», рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Участникам церемонии вручают издание Конституции Российской Федерации и тематические сувениры», - отметила заммэра.

Чтобы получить первый паспорт в торжественной обстановке, необходимо выбрать удобные дату и место на сайте mos.ru. Потом надо подать документы в выбранном офисе, но не меньше чем за 12 дней до начала церемонии. В день торжества нужно прийти в центр госуслуг минимум за 40 минут до начала мероприятия

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:ГосуслугиПаспортМосква

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