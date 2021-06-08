Останки двух человек так и не обнаружили после катастрофы рейса MH17

Председательствующий судья Хендрик Стинхейс в ходе слушаний по делу об авиакатастрофе Boeing рейса MH17, потерпевшего крушение на востоке Украины в июле 2014 года, заявил, что были установлены личности только 296 из 298 человек, чьи тела или части тел были обнаружены на месте крушения, сообщает ТАСС.

По его словам, останки двух человек так и не были найдены. При этом на месте крушения были обнаружены их удостоверения личности и мобильные телефоны, которые «были подключены к вышкам передачи сигналов рядом с аэропортом «Схипхол».

«Расследование показало, что эти люди были зарегистрированы, как севшие на самолет, а их посадочные талоны находились в распоряжении служб аэропорта. Это значит, что они находились на борту лайнера», - добавил Стейнхёйс.

Катастрофа Boeing 777 в Донецкой области произошла 17 июля 2014 года в районе вооружённого противостояния между правительственными силами и войсками непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает RT.

Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Следствие считает, что пассажирский самолет сбили из ЗРК «Бук», который принадлежит российской зенитно-ракетной бригаде. Москва публично отвергает выводы расследования и отрицает какую-либо причастность к трагедии.

