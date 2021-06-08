Останки двух человек так и не обнаружили после катастрофы рейса MH17
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс в ходе слушаний по делу об авиакатастрофе Boeing рейса MH17, потерпевшего крушение на востоке Украины в июле 2014 года, заявил, что были установлены личности только 296 из 298 человек, чьи тела или части тел были обнаружены на месте крушения, сообщает ТАСС.
По его словам, останки двух человек так и не были найдены. При этом на месте крушения были обнаружены их удостоверения личности и мобильные телефоны, которые «были подключены к вышкам передачи сигналов рядом с аэропортом «Схипхол».
«Расследование показало, что эти люди были зарегистрированы, как севшие на самолет, а их посадочные талоны находились в распоряжении служб аэропорта. Это значит, что они находились на борту лайнера», - добавил Стейнхёйс.
Катастрофа Boeing 777 в Донецкой области произошла 17 июля 2014 года в районе вооружённого противостояния между правительственными силами и войсками непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает RT.
Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Следствие считает, что пассажирский самолет сбили из ЗРК «Бук», который принадлежит российской зенитно-ракетной бригаде. Москва публично отвергает выводы расследования и отрицает какую-либо причастность к трагедии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 977 / сут.
Умерли
124 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 883 / сут.
- Глава СПЧ заявил, что будет добиваться экстрадиции Сапеги в Россию
- Forbes назвал самые прибыльные российские компании по итогам 2020 года
- В Киеве рассказали об «адекватных правках» в релиз о разговоре Зеленского с Байденом
- В России за май удвоилось число сайтов, торгующих поддельными авиабилетами
- Останки двух человек так и не обнаружили после катастрофы рейса MH17
- «Ошибка 503». Мировой сбой интернета обрушил сайты ведущих СМИ
- Россиянам напомнили о предстоящей короткой рабочей неделе
- В США призвали Байдена пойти на сделку с Путиным
- Госдума поддержала законопроект, ужесточающий наказание за пьянство за рулем
- СМИ: Пилот польского истребителя по ошибке обстрелял самолёт напарника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru