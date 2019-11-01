Светлакова хотели купить для участия в протестах из-за храма в Екатеринбурге

Шоумен Сергей Светлаков признался, что в ходе массовых акций по поводу строительства храма в Екатеринбурге ему предложили деньги за то, чтобы он присоединился к протестующим. Однако он не стал выражать поддержку какой-либо из сторон.

Как заявил Светлаков РБК, он не любит необдуманно реагировать на то или иное событие. При этом шоумен отметил, что не может определиться с позицией по строительству храма в столице Урала, отмечает Ura.ru.