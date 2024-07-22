Супруга осужденного Игоря Стрелкова сообщила, что он работает резчиком в колонии

Она отметила, что ранее ее муж никогда не жаловался на зрение, однако теперь просит привезти ему очки с диоптриями - в его новой работе много мелких деталей.

Она также добавила, что Стрелков чувствует себя нормально, никаких нареканий по поводу условий содержания у него нет.

В четверг, 18 июля, стало известно, что Стрелкова этапировали в колонию Кирово-Чепецка, об этом заявил его адвокат Александр Молохов. Ранее Мосгорсуд назначил Стрелкову четыре года лишения свободы по делу о публичных призывах к экстремизму, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

