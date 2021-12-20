Сугробы в Москве превысили норму на 10 сантиметров

Высота снежного покрова в Москве превысила норму на 10 сантиметров. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик предсказал зиму с «характером»

Как отметил метеоролог, зима наступает на столицу «по всем фронтам». По данным базовой метеостанции ВДНХ, из-за циклонической деятельности сугробы к 09:00 20 декабря достигли высоты в 25 см — на десять больше нормы, что соответствует климатическим показателям 10 января.

«Рекорд по снежному покрову для этого дня принадлежит 1919 и 1941 г.г., когда было 34 см. На другой столичной метеостанции — Тушино — высота сугробов составляет 31 см, в центре мегаполиса — на Балчуге - 24 см», — написал Тишковец в Facebook.

По словам синоптика, снежный покров продолжит расти: через неделю сугробы увеличатся еще на 7-9 сантиметров.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПогодаЕвгений ТишковецФобосМоскваСнег
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