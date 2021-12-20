Сугробы в Москве превысили норму на 10 сантиметров
Высота снежного покрова в Москве превысила норму на 10 сантиметров. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Как отметил метеоролог, зима наступает на столицу «по всем фронтам». По данным базовой метеостанции ВДНХ, из-за циклонической деятельности сугробы к 09:00 20 декабря достигли высоты в 25 см — на десять больше нормы, что соответствует климатическим показателям 10 января.
«Рекорд по снежному покрову для этого дня принадлежит 1919 и 1941 г.г., когда было 34 см. На другой столичной метеостанции — Тушино — высота сугробов составляет 31 см, в центре мегаполиса — на Балчуге - 24 см», — написал Тишковец в Facebook.
По словам синоптика, снежный покров продолжит расти: через неделю сугробы увеличатся еще на 7-9 сантиметров.
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